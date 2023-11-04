الاتحاد الأوروبي يخسر 1.5 تريليون دولار بسبب العقوبات على روسيا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، أن الاتحاد الأوروبي تكبد خسائر فلكية بسبب العقوبات التي فرضها على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية، وأن التجارة بين الجانبين تتجه نحو الانعدام.



وقال غروشكو، في كلمة ألقاها في منتدى فيرونا الاقتصادي الأوراسي في سمرقند، إن الاتحاد الأوروبي خسر نحو 1.5 تريليون دولار منذ عام 2013، بعد أن قرر تقليص التعاون الاقتصادي مع روسيا وفرض عقوبات عليها، وفقاً لما ذكرته وكالة "سبوتنيك".



وأشار إلى أن حجم التجارة بين روسيا والاتحاد الأوروبي انخفض من 417 مليار دولار في عام 2013 إلى 200 مليار دولار في عام 2022.

وبين غروشكو أنه في النصف الأول من عام 2023 بلغ حجم التبادل 47 مليار دولار فقط، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يصل إلى 50 مليار دولار في العام القادم، وبعدها سيكون قريباً من الصفر.



وأضاف أن العقوبات أثرت سلبا على القطاع الصناعي في أوروبا، خاصة في ألمانيا، التي تعتبر قاطرة الاقتصاد الأوروبي، وأن الشركات الألمانية تضطر إلى شراء الغاز بأسعار مرتفعة جداً، مما يؤدي إلى تدفق الإنتاج إلى أمريكا الشمالية، على حد تعبيره.



وأوضح نائب وزير الخارجية الروسيوأن بلاده، في مواجهة العقوبات الغربية، اتجهت شرقاً وعززت العلاقات مع الدول الآسيوية، التي تشكل الآن أكثر من نصف حجم التجارة الخارجية لروسيا.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية فضرت عقوبات كثيرة على الاقتصاد الروسي، وذلك منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا في شباط/ فبراير من العام 2022.