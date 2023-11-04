المدير السابق للأمن العام اللبناني يعلن عن مشاركته في مفاوضات تبادل الأسرى بين "حماس" و"إسرائيل"

أعلن اللواء عباس إبراهيم، المدير العام السابق للأمن العام اللبناني، عن مشاركته في مفاوضات تبادل الأسرى بين حركة "حماس" و"إسرائيل".



وكشف اللواء إبراهيم، عن مشاركته مع المفاوض الأمريكي أموس هوكشتين بالتوسط في عملية تبادل الأسرى بين حركة "حماس" و"إسرائيل"، موضحاً أنه كان له دور مع هوكشتين بشأن خروج حاملي الجنسية المزدوجة والجرحى من قطاع غزة.



وقال إن "هناك تعنتاً إسرائيلياً في هذا الموضوع وضغطاً دولياً كبيراً لإنجازه"، آملاً في أن تتم الصفقة قريباً، بحسب ما أفاد به في حديث تلفزيوني مع "الجديد".



واعتبر اللواء إبراهيم أن "اليد العليا في هذا الملف ستكون للفلسطينين".



وقال إنه "لا يعتقد أن حركة حماس والعشرة آلاف من الضحايا الذين سقطوا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، سيقبلون بأقل من تصفير السجون الإسرائيلية، فدماء الأطفال سقطت من أجل هذا الهدف ومن أجل تحرير فلسطين."



وأعلن اللواء ابراهيم أنه سيستكمل لقاءاته مع قيادات "حماس" في الخارج، معرباً عم أمله أن تحمل هذه اللقاءات الخير للفلسطينيين.



من الجدير ذكره، أن اللواء ابراهيم كان له باع طويل في ملفات أمنية عدة في المنطقة خلال السنوات الـ10 الماضية، كما أن هوكشتاين هو المفاوض الأمريكي الذي توسط بين لبنان و"إسرائيل" للوصول إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية المرتبطة بالثروة الغازية بالبحر المتوسط.



وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس الجمعة، في تحديث لأرقامه، بأن عدد الأسرى الموجودين في غزة بلغ 241 شخصاً.



وأفرجت "حماس" بوقت سابق عن أسيرتين لأسباب إنسانية، وقالت إحداهن في مؤتمر صحفي إن عناصر "حماس" كانوا ودودين وأمنوا للأسرى كل احتياجاتهم الطبية وغيرها، وهاجمت حكومة بنيامين نتنياهو وحملتها مسؤولية الفشل الأمني.