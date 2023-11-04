04-11-2023
محافظة دمشق: إحداث خط نقل جديد
أعلنت محافظة دمشق، إحداث خط نقل جديد في العاصمة دمشق مع تحديد مساره.
وأكدت المحافظة ، أن الخط يعبر من مشفى المواساة مروراً بجسر الرئيس وشارع الثورة، إلى كراجات العباسيين، وصولاً إلى مشفى البيروني، ذهاباً وإياباً، بحيث سيخدّم عدداً كبيراً من طلبة الجامعات والمرضى والأهالي.
وأوضحت، أن هذا الخط أنشئ بناءً على طلب مدير مشفى البيروني لمساعدة مرضى السرطان ومرافقيهم على التنقل، بحسب إذاعة شام اف ام.
إلى ذلك، أكدت المحافظة، أن هناك مجموعة من الإجراءات تعمل عليها المحافظة لتحسين واقع النقل، منها إصلاح باصات النقل الداخلي القديمة، ومع بداية العام القادم سيشهد المواطنون مجموعة من الإجراءات ستساهم بتحسين واقع النقل، حسب قولها.
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