طوفان الأقصى في اليوم التاسع والعشرين.. أبرز التطورات
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– وسائل إعلام فلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بقصفه خزانات المياه التي تغذي أحياء مدينة رفح وألواح الطاقة الشمسية المولد الأساسي للكهرباء في مدينة غزة.
– وسائل إعلام فلسطينية: 3 شهداء وعدد من الجرحى جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في خان يونس جنوب قطاع غزة.
– وسائل إعلام فلسطينية: 4 شهداء وعدد من الإصابات إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في منطقة كراج رفح جنوب قطاع غزة.
– وسائل إعلام فلسطينية: طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات مكثفة على أحياء الزيتون وتل الهوا شرق وجنوب مدينة غزة ومخيم المغازي وسط القطاع.
– وسائل إعلام فلسطينية: 7 شهداء وجرحى في قصف طيران الاحتلال منزلاً بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
– وسائل إعلام فلسطينية: طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف مولد الكهرباء الرئيسي في مستشفى الوفاء بغزة وأخرجه عن الخدمة.
– وسائل إعلام فلسطينية: طيران الاحتلال يشن سلسلة غارات عنيفة ومكثفة شمال بيت لاهيا، والمقاومة تخوض اشتباكات ضارية مع العدو الصهيوني وتوقعه بكمائن محكمة في محاور مختلفة شمال قطاع غزة وشرق خان يونس وجنوبه.
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