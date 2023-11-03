الأمم المتحدة تعلن تسجيل 105 وفيات بالكوليرا في سورية خلال عام

قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأممي إن الفترة بين 25 آب/أغسطس 2022 و2 أيلول/سبتمبر 2023، شهدت الإبلاغ عن 105 وفيات جراء وباء الكوليرا، في حين سُجل إصابة 189.374 حالة مشتبها بها في جميع محافظات سوريا الأربع عشرة.



ووفق تقرير صدر في 20 أيلول/سبتمبر الماضي، فإنه خلال الفترة بين 2 آب/أغسطس و2 أيلول/سبتمبر 2023، تم تسجيل 16.029 حالة جديدة مشتبها بها، مع عدم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة.



وأشار التقرير إلى أن المحافظات الأكثر تضرراً حتى الآن هي: إدلب 75.959 حالة مشتبها فيها بمعدل 40.1%، حلب 63.255 حالة مشتبها فيها بمعدل 33.4%، والرقة 23.032 حالة مشتبها فيها بمعدل 12.2%، ودير الزور 20.797 حالة مشتبها فيها بمعدل 11%.



وأضاف أنه منذ بداية تفشي المرض، تم الإبلاغ عن 28.065 حالة مشتبها بها و10 حالات وفاة مرتبطة بالإسهال المائي الحاد في مخيمات النازحين داخليا في جميع أرجاء سوريا.



تفشي الكوليرا في سوريا



تشهد سوريا منذ شهر أيلول/سبتمبر 2022 تفشياً للكوليرا في محافظات عدة، للمرة الأولى منذ عام 2009، في ظل ضعف البنية التحتية الصحية وعجز الإدارات المحلية والمنظمات عن وقف تفشيه.



وأسهم في تفشي المرض كثرة مخيمات النازحين والمهجرين، التي تفتقد أدنى شروط التعقيم والنظافة، كما أدى نقص المياه الصالحة للشرب، والتلوث الناجم عن مشكلات في شبكات الصرف الصحي لازدياد انتشار المرض.



"الإصابات أعلى بكثير"



سبق أن أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود"، أن مناطق شمال غربي وشمال شرقي سوريا تواجه خطر تفشي وباء الكوليرا، وأن المياه الملوثة والنقص الحاد بالاستجابة الإنسانية وأسبابا أخرى تهدد بانتشار المرض في جميع أرجاء سوريا.



كما قالت منظمة الأمم المتحدة إن مرض الكوليرا تفشى في معظم أرجاء سوريا، مضيفةً أن قدرات الاختبار المحدودة والنظام الصحي المختل إلى حد كبير يصعب عملية التأكد من عدد الحالات، إذ يقدر بأنه أعلى بكثير من الإحصائيات المعلن عنها.