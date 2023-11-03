الدفاع الإسرائيلية ترفض وقف الحرب على غزة قبل عودة المحتجزين

أكد يوآف غالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي لن يوقف الحرب على قطاع غزة قبل عودة المحتجزين لدى حركة "حماس".



ونقل الكاتب الإسرائيلي باراك رافيد، المحلل السياسي للموقع الإلكتروني "واللا"، مساء اليوم الجمعة، عن مسؤولين إسرائيليين بارزين، أن تصريح غالانت جاء خلال لقائه بوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن.



وكان بلينكن قد زار تل أبيب في وقت سابق من اليوم، وحضر اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي "كابينيت الحرب" على غزة، بوجود رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزراء المجلس.



23 تايلندي محتجز



في سياق متصل، صرح وزير الخارجية التايلاندي، بارنبري باهيدا نوكارا، اليوم الجمعة، بأن حركة "حماس" تحتجز 23 تايلانديا، لديها في قطاع غزة، بحسب قوله.



ونقلت القناة الإسرائيلية الـ12، اليوم الجمعة، عن باهيدا نوكارا، قوله إن "حركة حماس تحتجز نحو 23 مواطنا تايلانديا، في قطاع غزة"، وإنه طلب من مصر وإيران وقطر، بحث مصير هؤلاء التايلانديين.



بدوره، أفاد دانيال هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بأن هناك 241 رهينة لدى "حماس" في قطاع غزة، بعدما أعلن، أمس الخميس، أن العدد وصل إلى 242 رهينة.



تصعيد لليوم الـ28



يواصل الجيش الإسرائيلي، لليوم 28، قصف قطاع غزة، حيث بدأ التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق حركة "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر المنصرم، عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.



وأثار القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة، احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، كما حذرت دول عربية عدة من التهجير القسري لسكان قطاع غزة، بعد أن طالبت "إسرائيل" سكان القطاع بالنزوح جنوبا أو التوجه إلى سيناء المصرية.