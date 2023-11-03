يوم المفاجآت العسكرية

يمكن تصنيف يوم أمس على أنه يوم حافل بالأحداث العسكرية المفاجئة، وذلك عشية إلقاء الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، كلمته.

وشهد هذا اليوم تصاعدًا ملحوظًا في الأحداث العسكرية جنوب لبنان، سواء من خلال الهجمات أو استهداف المواقع بأسلحة متطورة وقذائف فتاكة، وكان هناك استخدام جديد للمسيرات الانتحارية التي تستهدف الأهداف مباشرة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا التصعيد جرى في الـ 2 من تشرين الثاني (نوفمبر)، بعد مضي 27 يومًا على بدء الاشتباكات في قطاع غزة.

ولاحظ العديد من الأوساط السياسية والشعبية هذا التصعيد وتابعوه بإهتمام، خاصة من الجانب الأمريكي.

وأعلن مسؤولون أمريكيون عديدون أن واشنطن تنتظر بفارغ الصبر كلمة السيد نصر الله اليوم عند الثالثة بعد الظهر.

وفيما يتعلق بذلك، أشار المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيري، إلى أنهم سينتظرون بفارغ الصبر ما سيقوله الأمين العام للحزب، وأن رسالتهم له ولأي طرف آخر هي ضرورة عدم تصاعد النزاعات.

اللواء