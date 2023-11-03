حالة الطقس ٣/١١/٢٠٢٣

تميل درجات الحرارة للانخفاض في المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو خريفياً معتدلاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات من المطر في المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة، بينما تميل درجات الحرارة للارتفاع في باقي المناطق لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية ويكون الجو حاراً نسبياً خلال ساعات النهار ومائلا للبرودة ليلاً، وخاصة على المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة في المناطق الغربية.

ويحذر من تشكل الضباب في المنطقة الوسطى والقلمون وأجزاء من المنطقة الشمالية خلال ساعات الصباح الباكر وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية على الأجزاء الغربية، بينما تكون شرقية إلى شمالية شرقية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً: تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، ويكون الجو خريفياً معتدلاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مائلاً للبرودة ليلاً، محذرة من تشكل الضباب في المنطقة الوسطى والقلمون وأجزاء من المناطق الشمالية خلال ساعات الصباح الباكر.