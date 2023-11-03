03-11-2023
العدو الإسرائيلي يجدد قصفه المدفعي للقرى والبلدات في جنوب لبنان
جدد العدو الإسرائيلي الفاشي قصفه بالمدفعية اليوم بلدتي علما الشعب والجبين وسط تحليق للطيران الصهيوني الاستطلاعي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط جنوب لبنان.
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن طيران العدو استهدف بشكل مكثف محيط بلدتي عيتا الشعب والضهيرة وأودية محيطة ببلدات زبقين وياطر وحانين وبيت ليف، ما أدى إلى إصابة منزل في عيتا الشعب بأضرار جسيمة.
وأوضحت الوكالة أن العدو الإسرائيلي أطلق القنابل المضيئة في المنطقة وصولا حتى مشارف بلدات زبقين وياطر وكفرا.
وكان العدو الإسرائيلي قصف أمس العديد من القرى والبلدات في القطاعين الغربي والشرقي جنوب لبنان.
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