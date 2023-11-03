استشهاد خمسة فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في الضفة الغربية

استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال قصف ساحة مخيم جنين ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة أربعة آخرين أحدهم بحالة خطرة، كما استشهد فلسطينيان خلال اقتحام الاحتلال مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل، واستشهد شاب متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها برصاص الاحتلال في نابلس أمس الأول.

وبذلك يرتفع عدد شهداء الضفة الغربية منذ الليلة الماضية إلى 7 شهداء بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي.

إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة القدس القديمة ومخيم قلنديا شمال القدس ومدن طولكم والبيرة ونابلس ومخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا وبلدة بيت أمر ومخيم الفوار جنوب مدينة الخليل واعتقلت عدداً من الفلسطينيين وقامت بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز ما أدى إلى إصابة عدد منهم، وفجرت منزل أسير محرر في مدينة نابلس.

واستشهد أمس 4 فلسطينيين وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية