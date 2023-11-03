03-11-2023
المقاومة اللبنانية تستهدف منظومة تجسس للاحتلال الإسرائيلي
أعلنت المقاومة الوطنية اللبنانية اليوم أن مقاتليها استهدفوا منظومة تجسس تابعة للاحتلال الإسرائيلي في موقع العباد على الحدود اللبنانية الفلسطينية.
وقالت المقاومة في بيان لها: “استهدف مقاتلونا منظومة التجسس في موقع العباد بالأسلحة المناسبة وتمت إصابتها مباشرة”.
وكانت المقاومة الوطنية اللبنانية أعلنت أمس أن مقاتليها استهدفوا عدة مواقع للعدو الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الفلسطينية، محققين إصابات مباشرة في صفوفه وتجهيزاته.
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