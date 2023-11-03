طوفان الأقصى في اليوم الثامن والعشرين.. أبرز التطورات

03-11-2023

طوفان الأقصى في اليوم الثامن والعشرين.. أبرز التطورات

أبرز تطورات عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في يومها الثامن والعشرين:

 

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غزة.. "

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