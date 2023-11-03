طوفان الأقصى في اليوم الثامن والعشرين.. أبرز التطورات

أبرز تطورات عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في يومها الثامن والعشرين:

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غزة.. "

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- موقع: إسرائيل تشتري الأسلحة بنشاط للقتال على عدة جبهات

- كتائب القسم تعلن مباغتة قوة إسرائيلية شمال غربي بيت لاهيا وقتل 4 جنود إسرائيليين

- إحصائية صادمة تظهر حصة جسد كل "غزاوي" من المتفجرات الإسرائيلية

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رياح غزة تجري بما لا تشتهي اسرائيل

- ارتقاء 4 فلسطينيين وإصابة آخرين خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين

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- جيش الاحتلال الإسرائيلي قد يوسع عملياته لتشمل جنوب قطاع غزة

- إعلام عبري: نتنياهو يدرس طلب واشنطن بشأن وقف إطلاق نار قصير في قطاع غزة

- المقاومة الفلسطينية تستهدف ثلاث آليات صهيونية في محور شمال غرب غزة بقذائف (الياسين105).

- المقاومة الفلسطينية: استهدفنا فجر اليوم نقطة حراسة لجنود الاحتلال على معبر الطيبة بالرصاص والعبوات المتفجرة.

-جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل 4 من ضباطه وإصابة اثنين من جنوده خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ما يرفع عدد قتلاه خلال ثلاثة أيام إلى 23 قتيلاً.

- وسائل إعلام فلسطينية: المقاومة الفلسطينية تفجر عدداً من العبوات الناسفة في آليات العدو الصهيوني التي حاولت اقتحام جنين.

- المقاومة الفلسطينية: مقاتلونا يواصلون مهاجمة واستهداف تمركز قوات الاحتلال وآلياته على عدد من محاور جنين بصليات مركزة من الرصاص والعبوات المتفجرة بشكل مباشر، ويحققون إصابات مؤكدة في صفوف العدو.

- الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة عدد من النازحين الموجودين في مستشفى القدس في غزة جراء غارات لطيران الاحتلال على محيط المستشفى.