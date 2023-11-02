02-11-2023
القبض على 3 أشخاص في حلب لقيامهم بشراء وبيع السيارات المسروقة
تمكّنت إحدى دوريات فرع الأمن الجنائي بحلب من إلقاء القبض على 3 أشخاص لوجود 15 خمس عشرة إذاعة بحث بحقهم بجـ.رائم مختلفة منها (بيع سيارات مسروقة - تزوير وكالات).
بالتحقيق مع المقبوض عليهم اعترفوا بشراء السيارات المسروقة وبيعها بعد تزوير أوراقها وملكيتها، وعثر بحوزتهم على مركبتين الأولى بيك آب نوع (شفروليه) والثانية سيارة خاصة نوع (بيجو) لا يوجد ما يثبت ملكيتهم لهما، وبدلالة المقبوض عليهم تم استرداد سيارة مسروقة نوع (مازدا).
تمّ تنظيم الضبط اللازم بحق المقبوض عليهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء أصولاً.
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