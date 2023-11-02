شاشات “سيرونكس” بصالات السورية للتجارة

قدمت الشركة السورية للتجارة في مدينة اللاذقية شاشات تلفزيون من نوع “سيرونكس” في صالاتها الرئيسية، وهذه الخطوة تعد بداية لبيع مجموعة متنوعة من الأدوات الكهربائية الأخرى.

وأوضح مدير الشركة في اللاذقية، محمد سلمان، أنه تم عرض 40 شاشة تلفزيون من نوع “سيرونكس” في عدة صالات بالمدينة، بما في ذلك صالة أفاميا، وصالة 8 آذار، وصالة الصليبة، وصالة تشرين، وصالة أوغاريت، إضافة إلى صالة القرداحة النموذجية وصالات جبلة وجبلة النموذجية وصالة زيتون.

وفيما يتعلق بالأحجام والأسعار، تم تحديد سعر الشاشة بقياس 32 بوصة بحوالي 2.568 مليون ليرة سورية، بينما بلغ سعر الشاشة بقياس 43 بوصة حوالي 4.922 مليون ليرة سورية.

وجدير بالذكر أن هذه الشاشات مكفولة لمدة عامين، وقد وصفت الأسعار بأنها تنافسية وتلبي احتياجات السكان.

وفي خبر آخر، تم الكشف عن أن الشركة السورية للتجارة تعمل حاليًا على التعاقد مع شركة بردى لتقديم برادات، وغسالات، وأفران غاز في صالاتها.

ويتم دراسة إمكانية تقديم خيارات تقسيط لهذه الأدوات الكهربائية، وذلك كجزء من جهود تعزيز رضا العملاء.

يجدر بالإشارة إلى أن شركة “سيرونكس” استأنفت إنتاج الشاشات بعد توقف دام منذ مارس 2015، وتميزت هذه الشاشات بتقنية متقدمة ونظام أندرويد 11، بالإضافة إلى توفير بث رقمي أرضي متطور.

وستكون هذه الشاشات أول منتجات بهذه المواصفات المتاحة في السوق السورية بأسعار تنافسية.

ولاحظ مدير شركة “سيرونكس” أن هذه الشاشات غير مخصصة للتصدير.

تأسست شركة “سيرونكس” السورية عام 1960 وتتبع المؤسسة العامة للصناعات الهندسية.

كانت الشركة تختص في تصنيع أجهزة التلفزيون التي تحمل نفس اسم الشركة عن طريق تجميع قطع إلكترونية استوردت من مصادر متعددة في آسيا وأوروبا.

أثر برس