لماذا ألغيت عضوية ملك حمشو من مجلس محافظة دمشق

تم صدور مرسوم رئاسي مؤخراً يقضي بإلغاء عضوية ملك حمشو في مجلس محافظة دمشق، وتم تعيين محمود عيران كبديل لها.

حسب مصادر موثوقة في المحافظة، جاء هذا القرار بناءً على تجاوزات ومخالفات ارتكبتها ملك حمشو خلال توليها مناصب مختلفة في الإدارة المحلية.

إضافة إلى ذلك، تم التأكيد على أن ملك حمشو ليس لها أي علاقة بالمخالفات المتعلقة ببناء “Big 5” كما تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

من الجدير بالذكر أن التحقيقات ما زالت مستمرة مع ملك حمشو من قبل الجهات الأمنية.

يجدر بالذكر أن مجلس محافظة دمشق عقد جلسة استثنائية حيث صوت أعضاء المجلس بالإجماع على إلغاء عضويتها بناءً على 82 طلبًا كتبها أعضاء آخرون في المجلس.



هاشتاغ