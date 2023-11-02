 الحرب في غزة بيومها الـ27

دخلت الحرب يومها الـ27 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث يكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة، بينما تواصل المقاومة الفلسطينية استهداف تحشيدات القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع.

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– وول ستريت جورنال: الجوع يفتك بالفلسطينيين بعد توقف مخابز غزة عن العمل جراء الحصار

– وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد صحفي ووالدته جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على المنطقة الوسطى في قطاع غزة

– وسائل إعلام فلسطينية: مقتل جندي للاحتلال الإسرائيلي إثر إصابته في عملية بطولية للمقاومة قرب قرية بيت ليد شرق مدينة طولكرم بالضفة الغربية

– المقاومة الفلسطينية: اشتبك مقاتلونا فجر اليوم مع قوة راجلة للعدو الإسرائيلي بعد تقدم قوة من 6 آليات ميركافا و4 جرافات شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

– المقاومة الفلسطينية تستهدف مجموعة من جنود العدو الإسرائيلي في جحر الديك جنوب غزة بقذيفة “آر بي جي” مضادة للأفراد.

– نفاد الحليب وانتشار الأوبئة يهددان حياة أطفال غزة

– المكتب الإعلامي في غزة: ذكرى وعد بلفور تتزامن مع محرقة الاحتلال في غزة لتؤكد أن المؤامرة الدولية بتغييب حقوق الفلسطيني مستمرة

– اليونيسف تدين المجزرتين اللتين ارتكبهما الاحتلال الإسرائيلي في جباليا

– وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: 5 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف زوارق الاحتلال الإسرائيلي مدرسة في مخيم الشاطئ شمال قطاع غزة.

– الاحتلال يواصل مجازره في غزة والصحة الفلسطينية تحذر من كارثة جراء انقطاع الوقود عن المستشفيات

– المقاومة الفلسطينية تستهدف دبابة للعدو الصهيوني حولها عدد من جنوده في منطقة جحر الديك جنوب غزة بقذيفة “الياسين 105”.

– وسائل إعلام فلسطينية: 3 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

– المقاومة الفلسطينية تستهدف آليتين للعدو الصهيوني في محور شمال غرب غزة بقذيفتي “الياسين 105”.

– وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تعترف بمقتل أحد جنوده جراء المعارك في محيط غزة ما يرفع عدد القتلى خلال يومين إلى 17 جندياً.

– المقاومة الفلسطينية تستهدف دبابة وجرافتين للعدو الإسرائيلي في محور شمال غرب غزة بقذائف “الياسين 105”.

– المقاومة اللبنانية تستهدف طائرة مسيرة مسلحة للعدو الإسرائيلي بواسطة صاروخ أرض جو أثناء تحليقها فوق المناطق الحدودية مع فلسطين المحتلة في أجواء قريتي المالكية وهونين وتصيبها إصابة مباشرة ما أدى إلى سقوطها وتحطمها.

– وزارة الصحة الفلسطينية: توقف المولد الرئيسي في المستشفى الإندونيسي بسبب الحصار الإسرائيلي ومنع إدخال الوقود ما يضع مئات المرضى والجرحى في خطر محدق، وإذا لم يتم توفير الوقود فسنصل إلى الكارثة.

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يتبع..