حزب الله يكشف عن وثيقة أمريكية طلبت منه أمراً بخصوص غزة.. ماذا تضمنت؟

كشف مصدر في حزب الله اللبناني عن أن الإدارة الأمريكية أرسلت رسائل للحزب خلال الأيام الماضية تطالبه بالامتناع عن المشاركة في الحرب بين كيان الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، وأن رد الحزب كان واضحاً بأنه مستقل ويقوم بواجبه.



وأضاف المصدر في تصريح لوكالة "تسنيم" الإيرانية أن الحزب يعمل بشكل مباغت في أي وقت يلزم، وأنه رصد كمين لقوة إسرائيلية على الحدود واستهدفها بالصواريخ الموجهة ما أدى إلى سقوط جميع أفرادها بين قتيل وجريح.



وأعلن حزب الله، أمس الثلاثاء، أن عناصره حققوا إصابات مباشرة في قوة إسرائيلية، وأن جميع أفرادها سقطوا بين قتيل وجريح، وذلك رداً على استهداف قوات الاحتلال قرى وبلدات في جنوب لبنان.



وأفاد الحزب في بيان له، بأنه "تم ‏رصد دقيق لقوات الاحتلال الإسرائيلي ‏على الحدود، واكتشاف كمين لقوة اسرائيلية متموضعة على تلة الخزان في ‏محيط موقع العاصي"، مشيرًا إلى استهدافها بالصواريخ الموجهة ما أدى إلى تحقيق إصابات مباشرة فيها.



واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤخراً، منطقة اللبونة جنوبي الناقورة، والحرش المحيط في موقع الراهب الإسرائيلي عند حدود عيتا الشعب بقذائف فوسفوية، فيما طال القصف منطقة وادي شبعا ومزرعة بسطرة ومرتفعات حلتا، وأطراف كفرشوبا.



وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، الأمر الذي أثار احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، في حين حذرت دول عربية عدة من التهجير القسري لسكان القطاع.



جدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، للحيلولة دون صدور قرار يلزم الكيان بوقف القصف المستمر منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والذي أوقع آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين.