كيربي: الرياض أكدت لواشنطن أنها لا تزال مهتمة بالتطبيع مع إسرائيل

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن "السعودية أكدت لواشنطن استمرار اهتمامها بالتوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد انتهاء الحرب في غزة".

وأضاف كيربي في حديث للصحفيين: "خرجنا من تلك المناقشات واثقين من أن لدينا طريقا للعودة نحو التطبيع وأن هناك اهتماما من الجانب السعودي بمتابعة ذلك".

وتابع: "الحرب في غزة تجعل من الصعب إحراز تقدم في الوقت الحالي... ما زلنا ملتزمين بهذه النقاشات ومن الواضح لنا أن السعوديين ما زالوا ملتزمين بها".

ويجري وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان زيارة إلى واشنطن لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين في إدارة بايدن تزامنا مع استمرار الحرب في غزة.

والتقى يوم الاثنين بمستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان. وقال البيت الأبيض إنهما ناقشا الحرب في غزة وأكدا الحاجة الملحة لزيادة المساعدات الإنسانية لشعب غزة.

كما زار وفد من الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي برئاسة السيناتور ليندسي غراهام السعودية قبل 10 أيام والتقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال مصدر مطلع على المحادثات في السعودية إن الرسالة التي سمعها أعضاء مجلس الشيوخ من المسؤولين السعوديين هي أنهم ما زالوا مهتمين بمحاولة التوصل إلى اتفاق تطبيع مع إسرائيل.

وتحدث بايدن الأسبوع الماضي مع بن سلمان، وأكدا "أهمية العمل من أجل سلام مستدام بين الإسرائيليين والفلسطينيين بمجرد أن تهدأ الأزمة"، بحسب البيت الأبيض.

وبعد المكالمة قال بايدن إنه ليس لديه "دليل" لكنه يعتقد أن "حماس ربما تكون قد هاجمت إسرائيل لعرقلة التقدم الذي تم إحرازه في الاتفاق الإسرائيلي السعودي".

المصدر: Axios

