الحرب على غزة في يومها الـ26
دخلت الحرب يومها الـ26 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث يكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه للبشر والحجر في قطاع غزة، وسط انقطاع جديد للإنترنيت والاتصالات.
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يتبع...
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