تحرير طفل تعرض للخطف وإلقاء القبض على الخاطفين بالتعاون في حمص
أخبرت عمليات قيادة شرطة محافظة حمص بتعرض الطفل ( اسرافيل . س) تولد 2016 للخطـ.ـف بعد خروجه من مدرسته وقيام الخاطفـ.ـين بالتواصل مع ذويه عبر أرقام دولية وطلبهم مبلغ مالي وقدره مئتان وخمسون مليون ليرة سورية كفدية لقاء تركه وتهديدهم بقتـ.ـل الطفل في حال إبلاغ الوحدات الشرطية أو السلطات الأمنية.
على الفور توجهت دوريات من فرع الأمن الجنائي وقسم شرطة البياضة الى المكان ومن خلال جمع المعلومات تبين أن المركبة المستخدمة بعملية الخطـ.ـف نوع كيا ( فورتي ) بضمنها شابين ، وبالتنسيق مع ذوي الطفل المخطـ.ـوف ألقي القبض على أحد الخاطـ.ـفين ويدعى ( علي .ا) تولد 1992 وتحرير الطفل المخـ.طوف وحجز المركبة ومصادرة الأجهزة الخليوية المستخدمة بحادثة الخطـ.ـف ، وبذات الوقت تمكن قسم شرطة البياضة من إلقاء القبض على الخاطـ.ف الثاني وهو الحدث (ليث.ح) تولد 2007
تم إحضارهما إلى مركز الفرع للتوسع بالتحقيق معهما وتسليم الطفل المخطـ.وف لذويه أصولاً.
التحقيقات لاتزال مستمرة معهما وسيتم تقديمهما إلى القضاء المختص.
وزارة الداخلية
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