محاولة جديدة للهجوم على محور ريف اللاذقية الشمالي

شهد محور مناطق شمال ريف مدينة اللاذقية اشتباكات عنيفة بين الجيش العربي السوري ومسلحي “هيئة تحرير الشام” (النصرة وحلفاؤها) على محور بلدة البيضا.

مصدر ميداني أفاد بأن مجموعة مسلحة حاولت التسلل نحو مواقع الجيش العربي السوري في هذا المحور.

وتم رصد هذه المجموعات من قبل كمائن متقدمة تابعة للجيش السوري، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة استمرت لساعتين، شهدت إطلاق نار مكثف وقصف بالمدافع والصواريخ نحو خطوط إمداد المسلحين الخلفية في المنطقة.

وأشار المصدر إلى أن المحاولة العدائية تم إحباطها بشكل كامل بعد أن قضى وأصيب أكثر من 8 مسلحين خلال الاشتباكات.

وبعد انتهاء هذه الأحداث، شنت طائرات القوات الجوية غارات جوية استهدفت مواقع المسلحين في مناطق متعددة شمال ريف اللاذقية، وكذلك مواقعهم في مناطق عرب سعيد وعين شبيب غرب مدينة إدلب، مما أسفر عن تدمير 4 مواقع تابعة للمسلحين.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المحاولة العدائية جاءت يومًا واحدًا بعد محاولة أخرى قامت بها الفصائل المسلحة بقصف مناطق في نفس المحور باستخدام القذائف الصاروخية.

وقام الجيش العربي السوري بالرد على هذا الهجوم باستخدام المدفعية والصواريخ، مستهدفة مواقع تابعة للمسلحين في مناطق جبال كباني بنفس المنطقة.

خلال الأيام الأخيرة، قامت الفصائل المسلحة المنتشرة في حلب وإدلب وحماة بزيادة استهدافاتها، سواء باتجاه نقاط تمركز الجيش السوري أو باتجاه المناطق السكنية في ريف حماة.

وأعلنت الدفاع السورية الخميس الماضي عن إسقاط ثمان طائرات مسيّرة تابعة للفصائل المسلحة في مناطق ريف حماة وإدلب



أثر برس