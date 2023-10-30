هجوم واسع لمقاتلي العشائر شرق دير الزور

بعد أن تمكنت قوات العشائر من أسر عدد من عناصر ميليشيا قسد واغتنام أسلحة وذخائر من نقطتين بلدة أبو حردوب شرق دير الزور ، إثر هجمات هي الأعنف من نوعها شنّها مقاتلو العشائر في ريف دير الزور ضد مواقع ميليشيا قسد ، قالت مصادر اعلامية في الشرق السوري، إن عناصر ميليشيا قسد المتمركزين في مدرسة المروانية قصفوا عشوائياً بقذائف الهاون عدة أحياء في بلدة أبو حردوب شرق دير الزور ما أدى الى سقوط ضحايا.

ووفقاُ لوكالات الأنباء فالمشهد ذاته تكرر في بلدة ذيبان، حيث استهدف مقاتلو العشائر خلال الليلة الماضية مقرات ونقاط ميليشيا قسد ما أدى لهروب جماعي لمعظم عناصر النقاط الفرعية نحو مقراتهم الرئيسية ، ورداً على الهجوم، قصفت الميليشيا عشوائيا بقذائف الهاون أحياء ذيبان من مقراتها في بلدة الحوايج، قبل أن تدفع بتعزيزات نحو المقار الرئيسية هناك.

وتمكنت قوات العشائر في بلدة أبو حمام شرق دير الزور، من أسر عدد من عناصر قسد التي أطلقت خلال الاشتباكات قذيفة هاون تجاه مواقع أسد على الجهة المقابلة لتندلع بعدها اشتباكات بين الجانبين.

وكذلك دارت اشتباكات بين ميليشيا قسد ومسلحين يُعتقد بانتمائهم لقوات العشائر في بلدتي الكشكية والجرذي شرق دير الزور، وذلك بعد استهداف مقرات للميليشيا بالرشاشات وقواذف الصاروخية، كما استهدف هجوم آخر مقراً للميليشيا في بلدة الكُبَر غرب دير الزور.

وقتل عنصر من ميليشيا قسد وأصيب آخر بهجوم لمسلحي العشائر على نقطة للميليشيا بقرية الربيضة شمال دير الزور، فيما أسقط مسلحون من عشيرة العكيدات في بلدة صبيخان الخاضعة لسيطرة أسد طائرة مسيرة لميليشيا قسد كانت تحلق قرب نهر الفرات.

إلى ذلك، داهمت ميليشيا قسد عدة منازل في بلدة الكشكية شرق دير الزور، حيث اعتقلت المدني حمود الصبحي الحمادة وحطمت محتويات المنزل، إضافة لمنزلين آخرين لعائلة الصبحي سلبت منهما مبالغ مالية وموبايلات.

وشنت ميليشيا قسد حملة مداهمات في بلدة أبو حمام شرق دير الزور، فيما خرج عشرات النسوة في البلدة بمظاهرة طالبت بإطلاق سراح أبنائهن المعتقلين في سجون ميليشيا قسد، ووقف عمليات الاستيلاء على المنازل.