ريف دمشق: اغتـيال عضو سابق في لجنة مصالحة “بيت سحم”

عثر الأهالي على جثة أحد أعضاء لجان المصالحة سابقاً في بلدة “بيت سحم” بريف دمشق “أبو جعفر زقزوق” مقتولاً جراء استهدافه بطلق ناري في الرأس، كما جرى نقل الجثة إلى الطب الشرعي في دمشق لإغلاق ضبط الحادثة.

وقالت مصادر أنّ الطلق الناري أدى لتهشيم الرأس بشكل شبه كامل، ما يرجح اغتياله من مسافة قريبة لا تزيد عن متر واحد.

وتعرضت سيارة عضو لجنة مصالحات آخر في بلدة “ببيلا” أواخر الأسبوع لمحاولة اغتيال جرى خلالها إلحاق أضرار مادية في سيارته فقط، بحسب مصادر معارضة.