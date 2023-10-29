عودة الاتصالات وشبكة الإنترنت تدريجياً في قطاع غزة
أفادت وسائل إعلامية بأن شبكة الاتصالات عادت إلى المناطق الوسطى والجنوبية في قطاع غزة، وذلك بعد انقطاعها بشكلٍ كامل أمس.
وأشارت إلى أنّ الاتصالات لا تزال مقطوعة في مدينة غزة وشمال القطاع، لافتة إلى أنه مع عودة الاتصالات والانترنت إلى قطاع غزة جزئياً، بدأ يتكشف حجم المجازر التي ارتكبها الاحتلال الليلتين الماضيتين.
وكانت شركات اتصالات عاملة في السوق المصرية أكدت، السبت، استعدادها لتوفير خدمة الاتصالات لسكان غزة، الذين يعيشون انقطاعاً في خدمات الانترنت والاتصالات تزامناً مع العدوان الإسرائيلي على القطاع وذلك في حال انتهاء التنسيق بين السلطات المصرية ونظيرتها الفلسطينية، بحسب مصادر تحدثت إلى "سي أن أن" بالعربية.
ويأتي ذلك بعدما أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، الجمعة، الانقطاع الكامل لكل خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، في ظل العدوان الإسرائيلي على القطاع، مؤكدةً أنّ القصف الشديد تسبب بتدمير جميع المسارات الدولية المتبقية، والتي تصل غزة بالعالم.
بدوره، أعلن الهلال الأحمر في خان يونس، جنوبي قطاع غزة، أنّ أعمال الإسعاف شُلَّت بالكامل، بسبب القصف وانعدام الاتصالات، مشيراً إلى اضطرار مواطنين للسير على الأقدام مسافات كبيرة تحت القصف، بهدف الإبلاغ عن حالة إسعافية.
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