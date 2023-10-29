المقاومة العراقية تتابع استهداف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق

29-10-2023

المقاومة العراقية تتابع استهداف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق

استمرت المقاومة العراقية بعمليات استهداف قواعد الاحتلال الأمريكي في العراق وسوريا على الرغم من تحذيرات وزارة الدفاع الأمريكية.

وقامت المقاومة العراقية خلال ال 48 ساعة الأخيرة باستهداف قواعد الاحتلال الأمريكي في منطقة الشدادي جنوب الحسكة وحقل العمر النفطي بدير الزور،بحسب وسائل إعلام .

كما استهدفت قاعدتي الاحتلال في منطقة التنف عند الحدود العراقية السورية وقاعدة عين الأسد بالعراق.

وفي 24 تشرين الأول استهدافت المقاومة قاعدة “خراب الجير” الأميركية والتي تقع على بُعد 5 كم من معبر “اليعربية” على الحدود العراقية السورية برشقة صاروخية أصابت أهدافها بشكل مباشر.

يذكر أن هذه الاستهدافات تأتي ردّاً على إمعان واشنطن في دعمها المطلق للعدو الصهيوني الذي دخل الأسبوع الرابع بعدوانه الوحشي على قطاع غزة.

 

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