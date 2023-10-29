المقاومة العراقية تتابع استهداف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق

استمرت المقاومة العراقية بعمليات استهداف قواعد الاحتلال الأمريكي في العراق وسوريا على الرغم من تحذيرات وزارة الدفاع الأمريكية.

وقامت المقاومة العراقية خلال ال 48 ساعة الأخيرة باستهداف قواعد الاحتلال الأمريكي في منطقة الشدادي جنوب الحسكة وحقل العمر النفطي بدير الزور،بحسب وسائل إعلام .

كما استهدفت قاعدتي الاحتلال في منطقة التنف عند الحدود العراقية السورية وقاعدة عين الأسد بالعراق.

وفي 24 تشرين الأول استهدافت المقاومة قاعدة “خراب الجير” الأميركية والتي تقع على بُعد 5 كم من معبر “اليعربية” على الحدود العراقية السورية برشقة صاروخية أصابت أهدافها بشكل مباشر.

يذكر أن هذه الاستهدافات تأتي ردّاً على إمعان واشنطن في دعمها المطلق للعدو الصهيوني الذي دخل الأسبوع الرابع بعدوانه الوحشي على قطاع غزة.