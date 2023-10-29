عملية طوفان الأقصى ..الحرب في يومها الـ23
مع دخول الحرب يومها الـ23 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على قطاع غزة ووسعت نطاق عمليتها البرية، ما يفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.ا
– وسائل إعلام فلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصف منزل في خان يونس جنوب قطاع غزة إلى 16 شهيداً.
– وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وجرحى جراء قصف طيران الاحتلال لحي الزيتون جنوبي غزة.
– وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
– وسائل إعلام فلسطينية: عودة الإنترنت والاتصالات بشكل تدريجي لمناطق قطاع غزة بعد انقطاع 32 ساعة.
– المقاومة الفلسطينية: خاض مقاومونا فجر اليوم اشتباكات مباشرة مع قوات العدو الإسرائيلي المتوغلة في حي المراح وبلدة السيلة الحارثية.
– وسائل إعلام فلسطينية: المقاومة الفلسطينية تسقط طائرة مسيرة وسط مدينة جنين بالضفة الغربية.
– وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد 21 فلسطينياً وإصابة آخرين جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منازل ومسجداً في النصيرات والمغراقة وسط قطاع غزة
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يتبع.
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