إيلون ماسك يغيث غزة بالإنترنت الفضائي بعد انقطاعها عن العالم

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مؤسس شركة "سبيس إكس" عن استعداده لتقديم خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية من ستارلينك للمنظمات الإنسانية التي تعمل في قطاع غزة، الذي يتعرض لحصار وقصف من قبل قوات الاحتلال إسرائيلي.



وكتب ماسك على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" التي اشتراها من شركة "تويتر" في عام 2023، إن ستارلينك ستوفر التواصل للمنظمات المعترف بها دولياً التي تقدم المساعدة في غزة، مبيناً أنه يجب على هذه المنظمات التواصل معه عبر بريده الإلكتروني.



وتأتي مبادرة ماسك في ظل انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات بشكل شبه تام عن قطاع غزة، إبان العملية البرية التي أطلقتها قوات الاحتلال ليل أمس الجمعة،



جدير بالذكر أن ماسك لم يفرض أي قيود تتعلق بالمحتوى عبر منصة "إكس"، وذلك فيما يتعلق بالمشنورات التي تدعم القضية الفلسطينية، على عكس ما فعلته شركة "ميتا" المالكة لـ "فيسبوك" و"إنستغرام".



وستارلينك هو مشروع طموح يهدف إلى تغطية كامل كوكب الأرض بخدمة الإنترنت عالية السرعة والجودة والثبات، من خلال شبكة ضخمة من الأقمار الصناعية المنخفضة التي تطورها وتطلقها شركة "سبيس إكس".



وقد أطلقت الشركة حتى الآن أكثر من 700 قمر صناعي من أصل 12000 مخطط لها في المرحلة الأولى.



وأثار مشروع ستارلينك اهتماماً واسعا في العالم، خاصة في المناطق النائية والمحرومة من خدمات الإنترنت الموثوقة والفعالة، حيث بدأت الشركة في تقديم خدماتها لبعض الدول كخدمة تجريبية، مقابل رسوم اشتراك شهرية تبلغ 99 دولاراً أمريكياً.



وعبر عديد المستخدمين عن رضاهم عن جودة وسرعة خدمات ستارلينك، التي تصل إلى 150 ميغابايت في الثانية، بالإضافة إلى قابلية نقلها وتثبيتها بسهولة.