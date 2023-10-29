"الناتو" يعترف باستحالة انضمام أوكرانيا إليه حالياً

أفادت رئيسة إدارة السياسة النووية في حلف "الناتو" جيسيكا كوكس، بأن جميع الحلفاء يعترفون بأنه لا يمكن لأوكرانيا الانضمام إلى الحلف في المرحلة الراهنة.



وقالت كوكس في كلمة ألقتها في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن: "عبّر الحلفاء عن دعمهم لتقارب أوكرانيا مع حلف الناتو خلال هذه الفترة، مع الاعتراف بأننا لم نصل بعد إلى النقطة التي يمكن لأوكرانيا أن تنضم فيها إلى الحلف".



وأشارت كوكس إلى ضرورة القيام بـ"عمل كبير" في العلاقات بين أوكرانيا والحلف، مؤكدة أنه قد تم اتخاذ بعض الخطوات الهامة في هذا الاتجاه في قمة فيلنيوس وأنه يتم حالياً "مضاعفة" الجهود الهادفة إلى تقارب أوكرانيا و"الناتو".



وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في نهاية أيلول/سبتمبر 2022 أن بلاده تقدم طلباً للانضمام إلى حلف الناتو بشكل معجل.



ووافقت الدول الأعضاء في الحلف أثناء قمتهم في ليتوانيا في الصيف الماضي على حزمة دعم متعددة السنوات لأوكرانيا، تتألف من 3 نقاط هي خطة مساعدة لتحقيق توافق القوات المسلحة الأوكرانية مع معايير الناتو، وإنشاء مجلس أوكرانيا-الناتو وتأكيد حق كييف في الانضمام إلى الحلف دون الحاجة إلى تنفيذ مسبق لخطة عمل لتحقيق العضوية.



وفي الوقت نفسه لم يتم تحديد أي إطار زمني لدخول أوكرانيا إلى الحلف، وهو ما أصرت عليه كييف. كما لم يتم تحديد الشروط التي يجب أن تنفذها كييف لتلقي دعوة رسمية.



زيلينسكي يدرك استحالة الانضمام إلى "الناتو"



في ذات السياق، ذكرت صحيفة Tageszeitung أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الذي يدعو إلى تكثيف مفاوضات انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي، يدرك جيداً استحالة تحقيق ذلك.



وقالت الصحفية باربرا إرتل في مقالها، إن زيلينسكي يدرك جدياً ان انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوربي هدف بعيد المنال، ووفقاً لها يستمر زيلينسكي بممارسة ما أتقنه بشكل مثالي منذ بداية الأزمة الأوكرانية وهو "إطلاق النار من جميع الأسلحة سواء بشكل شخصي أو عبر روابط الفيديو"، مطالباً ببدء مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام إن أمكن.



وأضافت الكاتبة أن زيلينسكي "ذكي بما يكفي" لإدراك أن طلبه بعيد عن الواقع، فالاتحاد الأوربي وضعة قواعد اللعبة التي عليه الالتزام بها مسبقا، ولن يغيرها لتحقيق مصالح ساسة أوكرانيا وأطماعهم على حسابه الشخصي".



ولفتت إلى أن قادة الاتحاد أكدوا مراراً أنه لن يكون هنالك نهج خاص في التعامل مع أوكرانيا حتى بالمقارنة مع الدول الأخرى التي تقدمت بطلبات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مثل مولدوفا؟".



وأشارت إلى أن مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد قد تستمر "لعدة عقود إذا لزم الأمر"، مشددة على ضرورة عدم المبالغة في تقدير احتمال انضمام أوكرانيا السريع إلى الاتحاد باعتباره حافزاً للشعب الأوكراني.



وخلصت الكاتبة إلى أنه قد يكون لدى زيلينسكي اعتبارات أخرى الآن بعد أن أصبح العالم كله يتطلع إلى الشرق الأوسط، في ظل مخاوفه من إعادة حلفاء كييف النظر في التزاماتهم أمام أوكرانيا في ظل فشل قوات كييف في ساحات القتال، واندلاع النزاع الفلسطيني الإسرائيلي الذي حول الأنظار نحو الشرق الأوسط.