لافروف: يجب إطلاق برامج إنسانية لإنقاذ أهالي قطاع غزة

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى إطلاق برامج إنسانية في قطاع غزة، لإنقاذ الأهالي القابعين تحت الحصار بلا ماء وغذاء وكهرباء.

وقال لافروف في حديث لوكالة “بيلتا” البيلاروسية اليوم: “إذا تم تدمير قطاع غزة وتهجير مليوني شخص منه، كما تروج لذلك بعض الشخصيات السياسية في (إسرائيل) وخارجها، فإن ذلك سيخلق كارثة لعقود وعقود، إن لم يكن لقرون”.

وأشار لافروف إلى أن موظفي الأمم المتحدة يتمتعون بالحصانة ويجب حمايتهم في ظروف الحرب.