إسقاط 6 مسيرات أوكرانية في أجواء مقاطعتي أريول وتولا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية أسقطت 6 مسيرات أوكرانية في أجواء مقاطعتي أريول وتولا المحاذيتين لأوكرانيا جنوب غرب روسيا.

ونقل موقع (RT) عن بيان للوزارة قوله: “أحبطت الدفاعات الروسية هجوماً أوكرانياً جديداً بالمسيرات الليلة الماضية استهدفت أراضي روسيا، حيث أسقطت أربع مسيرات في مقاطعة أوريول، واثنتان فوق مقاطعة تولا”، مشيرة إلى أنه لم تسجل أي إصابات أو أضرار جراء ذلك.

وكانت الوزارة أعلنت أمس إسقاط 208 مسيرات، واعتراض عشرات الصواريخ الغربية خلال أسبوع أطلقتها قوات كييف على محاور عدة من الجبهات.