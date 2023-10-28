ارتفاع عدد شهداء عدوان الاحتلال على غزة إلى 7703 والجرحى إلى 19 ألفاً

ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة المحاصر لليوم الثاني والعشرين إلى 7703 شهداء، منهم 3195 طفلاً و1863 سيدة، إضافة إلى تلقي 1800 بلاغ عن مفقودين، منهم نحو 1000 طفل، فضلاً عن إصابة 19743.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن الاحتلال ارتكب الليلة الماضية وصباح اليوم 53 مجزرة، راح ضحيتها 377 شهيداً و776 مصابا بعد قطعه الاتصالات والإنترنت بشكل كامل عن القطاع بهدف التعتيم على جرائمه بحق الأبرياء، ليرتفع عدد المجازر التي ارتكبها منذ السابع من الشهر الجاري إلى 825 مجزرة.

من جهتها ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قصف طيران الاحتلال على الأحياء السكنية في القطاع الليلة الماضية، كان الأعنف والأكثر وحشية منذ بدء العدوان في السابع من الشهر الجاري، مبينة أن أكثر من 100 فلسطيني استشهدوا وأصيب المئات جلهم من الأطفال والنساء في مجزرة ارتكبها الاحتلال بقصفه برجاً سكنياً في حي الشاطئ غرب غزة، فيما استشهد أكثر من 270 فلسطينياً وأصيب المئات بمجازر الاحتلال التي توزعت على كل مناطق القطاع، كما دمر الاحتلال مئات المباني والمنازل بشكل كامل وتضرر الآلاف جراء قصفه المتواصل والعنيف جواً وبراً وبحراً.