احتجاجات في نيويورك وباريس وتونس والمغرب ضد العدوان الإسرائيلي

شهدت عدة مدن وعواصم عربية وعالمية الليلة الماضية احتجاجات حاشدة، تنديداً بجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد أهالي قطاع غزة.

ففي مدينة نيويورك الأمريكية شارك مئات النشطاء والفعاليات الشعبية بوقفة احتجاجية قرب مبنى محطة القطارات المركزية، تطالب بوقف الدعم عن الكيان الإسرائيلي ووقف العدوان الوحشي المتواصل على قطاع غزة فوراً.

ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية بنيويورك لافتات كتب عليها “الحرية لفلسطين” و”نيويورك مع فلسطين”.

وفي فرنسا خرج مئات المتظاهرين في العاصمة الفرنسية باريس وعدة مدن فرنسية باحتجاجات واسعة دعماً لقطاع غزة الذي يتعرض لعدوان متواصل ومكثف وحصار محكم جائر.

ورفع المشاركون في المظاهرات الليلية بالمدن الفرنسية لافتات تندد بممارسات الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة، وتعبر عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، وتؤكد أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين تنتهك كل المواثيق والقرارات الدولية.

وفي تونس تجمع متظاهرون أمام السفارة الفرنسية في العاصمة التونسية، تنديداً بمجازر وجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وبالدعم الغربي والأوروبي له.

كما شهدت مدن تونسية أخرى مساء أمس، عشرات المظاهرات والاحتجاجات، دعماً لقطاع غزة الذي يتعرض لقصف مكثف.

وفي مدينتي طنجة والدار البيضاء المغربيتين خرجت مساء أمس مظاهرتان حاشدتان دعماً لقطاع غزة الذي يتعرض لقصف مكثف، وتنديداً بمجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

وأعلنت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، عن تنظيم 160 وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في 65 مدينة أمام مختلف مساجد المغرب عقب صلاة الجمعة أمس استجابة لنداء الهيئة للاحتجاج في الجمعة الثالثة من العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.