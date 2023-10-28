عملية طوفان الأقصى ..الحرب في يومها الـ22
دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ22 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، ووسع جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومه البري الليلة الماضية على القطاع، وكثف غاراته على كافة المحاور.
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– قوات الاحتلال تواصل قصفها البري والجوي والبحري العنيف على قطاع غزة
– وسائل إعلام فلسطينية: انقطاع الاتصالات والإنترنت عن غزة مستمر تزامناً مع تكثيف الاحتلال الإسرائيلي القصف الجوي والمدفعي والبحري على القطاع.
– وسائل إعلام فلسطينية: استمرار غارات طيران الاحتلال العنيفة والقصف المدفعي والبحري المكثف على مختلف أنحاء قطاع غزة وسط انقطاع تام للاتصالات والإنترنت.
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يتبع...
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