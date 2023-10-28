28-10-2023
استهداف قاعدة “عين الأسد” الأمريكية بطائرتين مسيرتين
جددت المقاومة العراقية فجر اليوم استهداف قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار غرب العراق بطائرتين مسيرتين.
وقال بيان للمقاومة اليوم: استهدفت المقاومة فجر اليوم قاعدة الاحتلال الأمريكي في عين الأسد غرب العراق بطائرتين مسيرتين أصابتا أهدافهما بشكل مباشر.
وكانت المقاومة العراقية أعلنت في وقت سابق اليوم استهدافها لقوات الاحتلال الأمريكي الموجودة في قاعدة التنف على الحدود السورية العراقية بطائرتين مسيرتين.
إضافة تعليق جديد