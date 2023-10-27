بيان للجيش المصري بشأن إسقاط طائرات بدون طيار في البحر الأحمر

أصدر الجيش المصري على لسان المتحدث العسكري، بيانا يكشف فيه ملابسات حادثة طابا وسقوط طائرة بدون طيار صباح اليوم الجمعة في المدينة، وكشف عن إجراءات الجيش بهذا الصدد.

وأكد المتحدث العسكري المصري أنه "في إطار متابعة نتائج التحقيقات الجارية بمعرفة اللجنة المختصة في حادثي سقوط جسم غريب في نويبع وطائرة موجهة بدون طيار في طابا، وبتحليل وجمع المعلومات أسفرت نتائج التحقيقات عن جملة من المعلومات".

وقال: "طائرة موجهة بدون طيار عدد 2 كانت متجهة من جنوب البحر الأحمر إلى الشمال حيث تم استهداف إحداهما خارج المجال الجوي المصري بمنطقة خليج العقبة".

وأضاف: "أسفر ذلك عن سقوط بعض حطامها بمنطقة غير مأهولة بالسكان في نويبع .. إضافة إلى سقوط الآخرى في طابا".

وتابع: "جاري قيام القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي بتكثيف أعمال تأمين المجال الجوي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة".

هذا وأعلنت القوات المسلحة المصرية في وقت سابق من اليوم الجمعة، سقوط طائرة بدون طيار مجهولة الهوية صباح اليوم الجمعة في طابا.

وأوضح بيان المتحدث العسكري أن الطائرة سقطت بجوار أحد المباني بجانب مستشفى طابا، وأسفر الحادث عن إصابات طفيفة لـ6 أشخاص تم خروجهم من المستشفى بعد تلقي الإسعافات اللازمة، والحادث قيد التحقيق.

وكالات