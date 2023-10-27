أبرز تطورات عملية طوفان الأقصى في يومها ال21

دخلت حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يومها الـ21 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، مع توسيع جيش الاحتلال لرقعة غاراته الاجرامية ضد القطاع وارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين وشح المساعدات.

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تطورات جديدة بعد سقوط صاروخ على مدينة طابا المصرية

صحيفة تركية: أنقرة تدعو زعماء 5 دول عربية للمشاركة في فعالية مؤيدة للفلسطينيين

– وسائل إعلام فلسطينية: 10 شهداء على الأقل وعدد من الجرحى في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في جباليا شمال قطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد وإصابة عدد كبير من الفلسطينيين إثر قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمنازل في دير البلح والبريج بقطاع غزة.

– المقاومة الفلسطينية: بعد التصدي من قبل مقاومينا للعدو تدخل سلاح الجو الصهيوني لإنقاذ قواته التي فرت باتجاه البحر تاركة خلفها كمية من الذخائر.

– حاول العدو الإسرائيلي فجر اليوم القيام بعملية إبرارٍ على شاطئ رفح جنوب قطاع غزة، حيث تم اكتشاف المحاولة من قبل مقاومينا والتصدي لها والاشتباك مع العدو.

– وسائل إعلام فلسطينية: قصف عنيف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على بيت لاهيا شمال قطاع غزة المحاصر.

– 4 شهداء على الأقل والعديد من الإصابات جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في جباليا شمال قطاع غزة.

– شهداء وإصابات جراء قصف طيران الاحتلال الاسرائيلي حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وجرحى جراء قصف طيران الاحتلال منطقتي بئر النعجة و القصاصيب شمال قطاع غزة.

– وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء برصاص الاحتلال في الضفة الغربية منذ السابع من الشهر الجاري إلى 110 شهداء و الإصابات إلى 1900.

– وسائل إعلام فلسطينية: جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مقبرة في حي الشجاعية شرقي غزة.

– الدفاع المدني في قطاع غزة: عدد المفقودين تحت الأنقاض جراء العدوان الإسرائيلي تجاوز 1600 فلسطيني.

_ وسائل إعلام فلسطينية:استشهاد فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي استهدف سيارتهما شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

_12 شهيداً في قصف طيران الاحتلال منزلاً في مخيم الشابورة برفح جنوب قطاع غزة.

_ المقاومة الفلسطينية: ضمن معركة طوفان الأقصى استهدفنا قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مدينة جنين فجر اليوم بصليات كثيفة من الرصاص وأوقعنا عدداً من آلياته بكمائن محكمة في محيط مستشفى ابن سينا.

_ وسائل إعلام فلسطينية:15 شهيداً وعشرات الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال المتواصل والمكثف على خان يونس جنوب قطاع غزة.

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يتبع....