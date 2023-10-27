مقتل 50 أسيراً إسرائيلياً بالقصف الإسرائيلي على غزة

أعلنت كتائب القسام مقتل نحو 50 أسيراً إسرائيلياً في قطاع غزة، نتيجة القصف الإسرائيلي، بحسب الناطق باسم القسام أبو عبيدة.



وقدّر الناطق باسم الجناح العسكري لحركة "حماس" أبو عبيدة، اليوم الخميس، عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، الذين لقوا حتفهم إثر القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع، والذي تفاقم بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة، بنحو 50 قتيلاً.

وكانت كتائب القسام أعلنت، منذ أسبوعين، مقتل 13 أسيراً من أسرى معركة "طوفان الأقصى" بينهم أجانب، وذلك في القصف الإسرائيلي المكثف على محافظتي الشمال وغزة.



وأكدت الكتائب أنه "قُتل 6 منهم في محافظة الشمال في مكانين منفصلين، و7 في محافظة غزة في 3 أماكن مختلفة طالها قصف العدو الهمجي".



يذكر أنّ أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أعلن أنّ عدد الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية يتراوح بين 200 و250 أسيراً أو يزيد على ذلك، كاشفاً أنّ في يد كتائب القسّام وحدها 200 أسير.



كما أعلن الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، أنّ لدى الجهاد الإسلامي أكثر من 30 أسيراً إسرائيلياً في قطاع غزة.



ومنذ يومين، أعلن "جيش" الاحتلال أنّ عدد الأسرى المؤكدين في غزة وصل إلى 222 إسرائيلياً.



ووفقاً لـ "إسرائيل هيوم"، فإنّ التقديرات في "الجيش"، تشير إلى أنّ غالبية الأسرى لدى حركة "حماس"، وأنّ بعضهم لدى حركة "الجهاد الإسلامي"، وبعضهم أُسر "على يد جماهير محسوبة على حماس".



كما أوردت، أنّ 30 أسيراً هم دون الـ 18 عاماً، وبين 10 إلى 20 أسير هم فوق الـ 60 عاماً، بالإضافة إلى 8 أو 9 أجانب، مؤكدة أنّ "الجيش" لا يمكنه القطع بشأن العدد، كما يقدّر أنّ عدداً ليس بالقليل لن يعرف مصيره لسنوات".



وكان نائب الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي"، محمد الهندي، أكد أنّ الأسرى الإسرائيليون معظمهم جنود، مشيراً إلى أنّ هذه المسألة "فيها تعقيدات كثيرة ولن يتم الحديث بأي تفاصيل عنها قبل انتهاء العدوان".