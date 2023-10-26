الاتحاد الأوربي يتخلف عن خطته لتزويد أوكرانيا بمليون قذيفة

ذكرت صحيفة "بلومبيرغ" أن الاتحاد الأوروبي تخلف عن خطته لتزويد أوكرانيا بمليون قذيفة مدفعية حتى مارس 2024، بواقع 70%.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة أن الاتحاد الأوربي زود أوكرانيا بـ 30% فقط من القذائف المخطط إمداد قوات كييف بها بحلول شهر مارس من العام المقبل.

وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في وقت سابق، عن ثقتنا بأن الاتحاد الأوروبي سيزود أوكرانيا بالذخائر الموعودة بحلول شهر فبراير 2024.

وصادق رؤساء وزراء خارجية ودفاع دول الاتحاد الأوروبي في وقت سابق، على خطة تنص على تزويد قوات كييف بمليون قذيفة بحلول شهر مارس 2024، بالإضافة إلى تكثيف عمليات الشراء والإنتاج المشترك لتجديد مخزوناتهم الخاصة ومواصلة الإمدادات إلى أوكرانيا على المدى المتوسط.

ومن جهتها اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، إمداد دول حلف الناتو لأوكرانيا بالأسلحة، "لعبا بالنار"، وتحريضا يؤجج الأزمة، ويقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى نشوب حرب نووية.

كما حذرت وزارة الدفاع الروسية، الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتوعدت بسحقها على الأراضي الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي