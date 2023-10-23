أبرز تطورات عملية طوفان الأقصى في يومها السابع عشر
أبرز تطورات عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في يومها السابع عشر:
_جندي إسرائيلي يهاجم نتنياهو في قاعدة عسكرية
_الجيش الإسرائيلي يسمح بنشر اسم جندي قتل خلال جمع المعلومات عن الأسرى بغزة
_الجيش الإسرائيلي يعلن ثمن إلغاء العملية البرية
_حملة اعتقالات واسعة فجرا في الضفة الغربية
_مصدر: عدة دول بينها غربية تبدي الاهتمام بمقترحات تركيا حول غزة
_الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة خلية في الأراضي اللبنانية
_بكين: لا يمكن حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بالقوة
_غريفيث يؤكد دخول 14 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح
_بيونغ يانغ: واشنطن تدفع الوضع في الشرق الأوسط إلى "حرب شاملة"
_الصحة الفلسطينية تعلن أن جميع مستشفيات غزة تلقت تحذيرات من إسرائيل
المتحدث باسم الجيش المصري: وقوع إصابات لبعض عناصر برج المراقبة الحدودي المصري بشظايا دبابة إسرائيلية
وزير الاقتصاد الإسرائيلي: سنفعل بإيران ما فعلناه بحماس إذا انضم حزب الله إلى الحرب
– وسائل إعلام فلسطينية: غارة لطيران الاحتلال الإسرائيلي على محيط مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
– وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تتحدث عن أزمة ثقة بين رئيس حكومة كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو وجيش الاحتلال.
– المقاومة الفلسطينية: ضمن معركة طوفان الأقصى استهدف مقاومونا فجر اليوم قوات الاحتلال على محور الشراقة بصليات كثيفة من الرصاص.
– وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد فلسطيني وإصابة 5 بجروح خطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الجلزون شمال رام الله بالضفة الغربية.
– وسائل إعلام فلسطينية: غارات عنيفة لطيران الاحتلال الإسرائيلي على الأحياء السكنية في خان يونس ودير البلح في قطاع غزة.
–استشهاد 14 فلسطينياً وإصابة أكثر من 25 في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة منازل في خان يونس جنوب قطاع غزة.
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