الجيش المصري: إصابة عناصر برج مراقبة حدودي بقذيفة دبابة إسرائيلية
أعلن المتحدث العسكري باسم الجيش المصري في بيان، مساء الأحد، وقوع إصابات بين عناصر برج المراقبة الحدودي المصري نتيجة شظايا دبابة إسرائيلية "عن طريق الخطأ".
وقال المتحدث باسم الجيش المصري: "خلال الاشتباكات القائمة في قطاع غزة اليوم الأحد الموافق لـ22 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أصيب أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ".
وأضاف أن ذلك نتج عنه إصابات طفيفة لبعض عناصر المراقبة الحدودية.
وأشار المتحدث إلى أن الجانب الإسرائيلي أبدى أسفه عن الحادث غير المتعمد فور وقوعه، مؤكدا أنه يجري التحقيق في ملابسات الواقعة.
لا ضحايا بين العناصر
أكد مصدر أمني لقناة "روسيا اليوم" أنه لا يوجد ضحايا بين عناصر برج المراقبة الحدودي المصري الذي أصيب بشظايا دبابة إسرائيلية، موضحا أنه تم نقل المصابين للمستشفى.
وكان الجيش الإسرائيلي قد قال في بيان، مساء الأحد، إنه قصف موقعا مصريا بالقرب من الحدود في معبر كرم أبو سالم، عن طريق الخطأ.
وأفاد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بأن دبابة أطلقت نيرانها عن طريق الخطأ وأصابت موقعا مصريا بالقرب من الحدود في منطقة كرم أبو سالم.
وصرح المتحدث بأن الحادث قيد التحقيق ويتم فحص تفاصيله، مبديا أسفه عن الحادث.
وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي عزمه على تكثيف ضرباته ضد غزة استعدادا للمرحلة المقبلة، حيث قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الجنرال دانييل هاغاري "علينا أن ندخل المرحلة التالية من الحرب في أفضل ظروف ممكنة وسنكثف الضربات ونقلل حجم الخطر".
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