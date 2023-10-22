إدانة "إسرائيل" تكلف رئيس قمة تكنولوجية كبيرة منصبه

استقال المدير التنفيذي لقمة الويب بادي كوسغريف من منصبه، أمس السبت، بعد انتقادات طالته بسبب موقفه من حرب "إسرائيل" وغزة، والتي جعلت عديد المؤسسات تسحب مشاركتها.



وقرر مسؤولون في شركات تكنولوجيا عدة مقاطعة القمة التي تعتبر أحد أكبر الأحداث السنوية في القطاع.



ويأتي ذلك بعدما انتقد منظم الحدث تصرفات "إسرائيل" في أعقاب الهجمات التي شنتها حركة "حماس".



وكتب كوسغريف في 13 تشرين الأول/أكتوبر أن "جرائم الحرب تبقى جرائم حرب حتى عندما يرتكبها الحلفاء، ويجب أن يتم التنديد بها على ما هي عليه".



وبعد هذا المنشور، أعلنت عدة مؤسسات مرموقة انسحابها من المشاركة في القمة، أبرزها شركتا "ميتا" المالكة لفيسبوك و"إنستغرام" و"واتساب"، و"ثريد"، و"ألفابيت" (غوغل).



وقال المنظمون في بيان عبر البريد الإلكتروني أمس السبت إن قمة الويب ستعين رئيسا تنفيذيا جديدا في أقرب وقت ممكن، وإن المعرض، المقرر أن يبدأ في 13تشرين الثاني/ نوفمبر في لشبونة، سيستمر كما هو مخطط له، وفق ما نقله موقع وكالة بولمبرغ.

مصدر إلهاء عن الحدث



قال كوسغريف في بيان "لسوء الحظ، أصبحت تعليقاتي الشخصية مصدر إلهاء عن الحدث، وعن فريقنا، والجهات الراعية لنا، وشركاتنا الناشئة، والأشخاص الذين يحضرون".



وتابع "أعتذر بصدق مرة أخرى عن أي أذى تسببت فيه".



أذى عميق



ونشر كوسغريف اعتذارا على مدونة Web Summit بعد أيام، وقال إنه آسف لتسببه في "أذى عميق"، لكن ذلك لم يكن كافيا لوقف حملة تطالب المشاركين والجهات الراعية بالانسحاب من المعرض، الذي حضره أكثر من 70 ألف شخص العام الماضي.



وبالإضافة إلى شركتي "ميتا" و"غوغل"، أعلنت كل من "أمازون" و"إنتل كورب"، و"سيمنس" ومجموعة كبيرة من أصحاب رؤوس الأموال إنهم ألغوا خططهم للحضور إلى المعرض.



مقاطعة الحدث



أصدرت مجموعة من المستثمرين "الإسرائيليين" بيانا مشتركا يدعو إلى مقاطعة الحدث، وفقا لتقرير صادر عن موقع الأخبار "كالكاليست".



ومن الأشخاص الذين يعتزمون مقاطعة الحدث أيضا، ديفيد ماركوس، الرئيس السابق لشركة باي بال والمسؤول سابقا عن العملات الرقمية في "فيسبوك" وخبير الذكاء الاصطناعي، والذي أعلن قراره عبر "إكس".



وغاري غوشن مدير شركة "إيه آي 21 لابس" الإسرائيلية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والذي نشر موقفه عبر موقع "لينكدإن".