الأونروا تعلن مقتل 29 من موظفيها في قطاع غزة منذ بداية الحرب

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مقتل 29 من موظفيها في قطاع غزة منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر الجاري.

وقالت الوكالة عبر حسابها على منصة إكس "تم التأكد من مقتل 29 من زملائنا في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، نصفهم من المعلمين"، مضيفة "نحن في حالة صدمة وحداد".

وفي وقت سابق، قال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني للصحافيين الأحد: "لم يُسمح بدخول قطرة ماء واحدة، ولا حبة قمح واحدة، ولا لتر من الوقود إلى قطاع غزة خلال الأيام الثمانية الماضية".

وأشار إلى "كارثة إنسانية غير مسبوقة" تتكشف في القطاع الساحلي.

هذا ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر، عملية طوفان الأقصى حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمستوطنين الإسرائيليين.

المصدر: AFP