إعلام عبري: إطلاق صاروخ موجه من لبنان تجاه مستوطنة "يفتاح"

أعلنت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، نقلا عن مصادر، عن إطلاق صاروخ موجه من لبنان تجاه مستوطنة "يفتاح".

كما كتبت قناة 14 العبرية: "شكوك بحدث أمني في مستوطنة "يفتاح" عند الحدود مع لبنان".

وفي وقت سابق، أكد مراسلنا في جنوب لبنان، أن قصفا مدفعيا إسرائيليا طال بلدات يارين والبستان ومنطقة وادي عويد في الجزء الغربي جنوب لبنان.

وتبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني إطلاق الصواريخ، ما أدى إلى وقوع 5 إصابات إسرائيلية ومقتل 6 من عناصر الحزب وعنصر من حركة "الجهاد الإسلامي" في جنوب لبنان.

وتشهد الحدود الجنوبية اللبنانية توترا منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى يوم السبت 7 أكتوبر، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني مقتل عدد من عناصره جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوف عناصره إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.

المصدر: RT