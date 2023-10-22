الحكومة تراجع سعر محصول القمح حسب تكاليفه

قال وزير الزراعة محمد حسان قطنا، إنه "سيتم النظر بسعر محصول القمح للموسم الحالي 2023 - 2024، وفق التكاليف النهائية للإنتاج نهاية الموسم".



وسبق أن أعلنت الحكومة عن تسعير بذار القمح للموسم الحالي 2023 - 2024 بسعر 3950 ليرة، والمحصول كسعر تأشيري بـ 4200 ليرة للكيلوغرام الواحد، وذلك في ارتفاع كبير مقارنة بسعر الشراء في الموسم الحالي.



وأشار وزير الزراعة، محمد حسان قطنا، إلى أن "90 ألف طن من بذار القمح جاهزة للتوزيع لدى المؤسسة العامة لإكثار البذار وفروع المصرف الزراعي"، مؤكداً أنه "تم تأمين 50% من احتياج محصول القمح من سماد اليوريا حتى الآن، والبقية ستصل بالتتابع"، بحسب صحيفة "الوطن" المحلية.



وأفاد قطنا بأن "المصرف الزراعي جاهز لمنح الفلاحين القروض الزراعية، حيث تمت زيادة معدلات الاحتياج بالتوافق مع التكاليف الفعلية وتعديل جدول الاحتياج حيث يتمكن الفلاح من الحصول على القروض الزراعية بما يغطي تكاليف الإنتاج".



463 مليون ليتر مازوت



عن احتياجات الفلاحين من مادة المازوت، صرح "قطنا" بأنه "تم تحديد احتياجات الخطة من مادة المازوت، حيث وُضعت كل الإجراءات اللازمة لتسليم الفلاحين مخصصاتهم استناداً للتنظيم الزراعي والكشف الحسي".



وأضاف أنه "وفقاً للمرسوم 59 والقرار 8 يبدأ التنظيم الزراعي سنوياً اعتباراً من تاريخ 1 آب/أغسطس من كل عام".



وسبق أن أعلنت الحكومة أن احتياجات وزارة الزراعة الفعلية من مادة المازوت ضمن خطتها السنوية شهرياً للقطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي، نحو 463 مليون ليتر.



خسارات كبيرة للفلاحين



في سياق ذلك، نقل موقع "أثر برس" عن عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين، أحمد هلال، قوله إنه "كان من المتوقع أن تكون تسعيرة القمح أعلى من ذلك، أي على الأقل 4500 – 5000 ليرة سورية للكيلو الغرام الواحد، ليتمكن المزارع من تعويض أتعابه".



وأشار هلال إلى أن الفلاحين "تحملوا خسارات كبيرة، وبعضهم ما زال مستمراً في الزراعة، باعتبار أن تأمين القمح واجب وطني فقط لا غير".



القمح عام 2022



العام الماضي، بلغ سعر شراء كيلوغرام القمح من المزارعين 1700 ليرة سورية، مع مكافأة 300 ليرة للكيلو الواحد، بحيث يصبح سعر كيلو غرام القمح 2000 ليرة.



كما أعلنت الحكومة السورية حينها، عن منح مكافأة 400 ليرة لكل كيلوغرام من القمح، يتم تسليمه من المناطق الخارجة عن سيطرتها، ليصبح سعر الكيلوغرام الواحد 2100 ليرة.