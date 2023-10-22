أعداد الشهداء والجرحى في غزة في ارتفاع متواصل.. ودعوات لإمداد المستشفيات بالوقود

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 4741 شهيداً و15898 جريحاً من جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على غزة لليوم الـ 16 على التوالي.



وطالبت وزارة الصحة أصحاب محطات الوقود ومن لديه أي كمية من السولار بالتبرع بها للمستشفيات لإنقاذ حياة الجرحى.



بالتزامن، يشهد قطاع غزة غارات إسرائيلية عنيفة، وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال قد أعلن أنّ الغارات ستكون مكثّفة اليوم على القطاع.



وفي آخر تحديث له، قال المكتب الإعلامي الحكومي إنّ 248 شهيداً ارتقوا خلال الساعات الـ24 الماضية، منهم 56 شهيداً في مناطق جنوبي قطاع غزة، التي ما يزال يزعم الاحتلال أنّها آمنة.



وفيما يتعلق بالخسائر المادية، أعلن المكتب الإعلامي عن 164 ألف وحدة سكنية تضررت بشكل جزئي أو كلي، منها 5635 مبنى سكنياً هدمها الاحتلال كلياً والتي تضم 15100 وحدة سكنية، فيما تضررت نحو 139 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي منها 10656 وحدة سكنية غير صالحة للسكن.



وأشار الى 67 مقراً حكومياً دمرها الاحتلال، إضافةً إلى عشرات المرافق العامة والخدماتية التي ألحق فيها الضرر الكبير.



ويواصل الاحتلال استهداف المؤسسات التعليمية، حيث تعرّضت 176 مدرسة لأضرار متنوعة، منها 30 مدرسة خرجت عن الخدمة.



أما إجمالي عدد النازحين فقد بلغ نحو مليون و400 ألف مواطناً، نصفهم في مراكز الإيواء البالغ عددها 217 مركزاً، والآخرين يتواجدون في التجمعات المستضيفة من الأقارب والأصدقاء وغيرهم.



ولفت إلى أنّ جميع الإحصائيات الرسمية التي وثقتها الطواقم الحكومية الميدانية هو ما استطاعت الوصول إليه مع تواصل قصف الاحتلال على القطاع وتعذر الوصول إلى مناطق واسعة بسبب تواصل القصف.