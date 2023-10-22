الكيان المحتل يرفض استلام امرأتين محتجزتين عند كتائب القسام!

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام أنها كانت ستطلق سراح محتجزتين لديها لأسباب إنسانية إلا أن حكومة الاحتلال رفضت استلامهما.

وقال الناطق باسم كتائب القسام في قناته على موقع تلغرام : “المقاومة كانت ستطلق سراح كل من نوريت يتسحاك ويوخفد ليفشيتز لأسباب إنسانية قاهرة ودون مقابل، إلا أن حكومة الاحتلال رفضت استلامهما”.

وكانت المقاومة أطلقت أمس سراح محتجزتين أمريكيتين لدواع إنسانية ولتثبت للشعب الأمريكي والعالم أن ادعاءات إدارة جو بايدن هي ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة.