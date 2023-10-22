22-10-2023
استشهاد أربعة فلسطينيين في الضفة الغربية
استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال قصف مسجداً في مخيم جنين، ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين، كما استشهد فلسطيني وأصيب ستة آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها بلدة طمون جنوب مدينة طوباس.
كما استشهد فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحامها مخيم عسكر شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية.
واستشهد فلسطيني وأصيب واعتقل العشرات أمس، جراء اعتداءات لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
إضافة تعليق جديد