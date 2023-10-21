 القبض على ثلاثة لصوص في ريفي حماة وحمص

ادعى أحد المواطنين إلى شرطة ناحية عقيربات بريف حماة بسرقة عدد من رؤوس الأغنام من منزله وحصر شبهته بأحد رعاة الأغنام ويدعى (طاهر . ا) ومن خلال المتابعة والتحري تمكنت إحدى دوريات الناحية المذكورة من إلقاء القبض عليه وبالتحقيق معه اعترف بسرقة الأغنام من منزل المدعي وذلك بالاشتراك مع المدعوَين (محمد . ا) و(ضاحي . ا) ومن خلال المتابعة والبحث تم إلقاء القبض عليهما وبالتحقيق معهما اعترفا بما نسب إليهما وارتكابهم عدة حـ.وادث سرقة من قرى ريف محافظة حمص ومنطقة سلمية وقيامهم ببيع الأغنام المسروقة وشراء مصاغ ذهبي ورؤوس ماعز بجزء من ثمن المسروقات.

تم مصادرة المصاغ الذهبي والمبالغ المالية المتبقية من ثمن المسروقات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص أصولاً.