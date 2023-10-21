واشنطن تحتاج لمساعدة موسكو فعلا في الحرب ضد الإرهاب

21-10-2023

واشنطن تحتاج لمساعدة موسكو فعلا في الحرب ضد الإرهاب

قال المحللان جورج بيبي وأناتول ليفين في مقال لمجلة "Responsible Statecraft"، إنه يجب على الولايات المتحدة أن تتعاون مع روسيا في الحرب ضد الإرهاب، لأن أمريكا نفسها تحتاج إلى ذلك.

وأضاف الخبيران في المقالة: "استعادة التفاعل ولو بشكل محدود على الأقل مع روسيا في مكافحة الإرهاب هو طريق لمزيد من المصالحة، ويعتبر ضرورة ملحة للغرب نفسه".

ووفقا للمقالة، سيؤدي تفاقم النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي حتما إلى زيادة النشاط الإرهابي في الدول الغربية. ويعتقد الخبيران أن الولايات المتحدة وحلفاءها يجب أن يتذكروا تجربة روسيا الغنية ومصالحها في مجال الحرب ضد التطرف.

وذكرت المقالة بأن روسيا تعاطفت مع الولايات المتحدة عند تعرض الأخيرة للهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001 في نيويورك.

وأشار الخبيران إلى أن روسيا أعربت عن استغرابها العادل تجاه، الدعم الغربي للمنظمات الإرهابية في الشرق الأوسط وليبيا بعد الربيع العربي.

وقالت المقالة: "إضافة إلى ذلك، يجب على الولايات المتحدة استئناف المفاوضات مع روسيا، لحل الوضع في سوريا".

المصدر: نوفوستي

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