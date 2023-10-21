بدء دخول شاحنات المساعدات من معبر رفح إلى قطاع غزة

بدأت شاحنات المساعدات بالدخول من معبر رفح إلى قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام العدو إن عملية دخول الشاحنات إلى قطاع غزة ستكون تحت إشراف ومراقبة إسرائيلية -أمريكية -مصرية.

وكانت السفارة الأمريكية في إسرائيل، أعلنت صباح اليوم موعد فتح المعبر.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن المساعدات الإنسانية إلى غزة تصل إلى آلاف الأطنان، تم تجهيز قسم منها داخل مصر، والقسم الآخر هو جزء من مساعدات من عدد من الدول كانت وصلت بوقت سابق إلى مطار العريش الذي خصصته مصر لاستقبال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة من خارج البلاد.

وأفادت معلومات صحافية بأن عدد الشاحنات الآتية من مصر بلغ 20 شاحنة، تحمل موادا غذائية وطبية، لكنها خالية من الوقود.